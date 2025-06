Auto contromano sull' autostrada del Brennero | un morto e 5 feriti gravi tre bambini Traffico in tilt sull' A22 viabilità modificata

Un tragico incidente sull'autostrada del Brennero scuote Bolzano: un'auto in contromano ha causato un grave schianto, con un morto e cinque feriti gravi, tra cui tre bambini. La viabilità dell'A22 è stata pesantemente alterata, creando disagi e tensione tra gli automobilisti. Una tragedia che mette in luce l'importanza della sicurezza sulle strade e l'urgenza di approfondire le cause di simili episodi. La notizia continua a evolversi.

BOLZANO - Un'auto avrebbe percorso contromano l'autostrada del Brennero, questa mattina, 15 giugno, intorno alle 5.15, provocando un grave incidente stradale dal bilancio drammatico di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Auto contromano sull'autostrada del Brennero: un morto e 5 feriti, gravi tre bambini. Traffico in tilt sull'A22, viabilitĂ modificata

