Auto contromano sull’A22 terribile lo scontro | un morto e cinque feriti

Un tragico incidente sull’A22 all’altezza di Bolzano Sud scuote la comunità: un’auto in contromano ha provocato uno scontro devastante, causando un morto e cinque feriti. La scena è ancora sotto shock e le autorità stanno indagando per capire le cause di questa drammatica tragedia. La sicurezza sulle strade rimane una priorità assoluta, e questo episodio ne evidenzia i rischi. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole e guidare con prudenza.

Un terribile incidente è avvenuto questa mattina al casello autostradale di Bolzano Sud, sull’A22. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti sembra che un’auto sia entrata in carreggiata entrando contromano schiantandosi contro un’altra vettura. Nello scontro una persona ha perso la vita mentre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Auto contromano sull’A22, terribile lo scontro: un morto e cinque feriti

