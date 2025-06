Auto contromano e grave incidente sull' autostrada A22 del Brennero a Bolzano morti e feriti | traffico in tilt

Un episodio drammatico scuote l’autostrada A22 del Brennero: un’auto, uscita contromano dal casello di Bolzano Sud, è protagonista di un grave incidente che ha causato una vittima e cinque feriti. Tra scontri, panico e traffico in tilt, la scena mette in luce quanto siano cruciali la prudenza e l’attenzione alla guida. Un evento che ci ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale per tutti noi.

Un'auto ha superato il casello di Bolzano sud per poi entrare contromano nell'autostrada del Brennero: nell'incidente è morta una persona, cinque i feriti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Auto contromano e grave incidente sull'autostrada A22 del Brennero a Bolzano, morti e feriti: traffico in tilt

In questa notizia si parla di: auto - contromano - incidente - autostrada

Contromano sulla statale: corsa folle e zig zag tra le auto. Poi la scoperta choc: chi c’era alla guida - In un episodio di guida spericolata, un'auto ha fatto il suo tragitto contromano su una statale, zigzagando tra le vetture.

È morto Marco De Luca, 52 anni, residente a Roma. Stando a quanto si apprende, avrebbe imboccato contromano, per cause ancora da accertare, l'autostrada A24 nel tratto compreso tra Tivoli e Castel Madama, direzione Carsoli. L'uomo è stato soccorso e a Vai su Facebook

Auto contromano sull’autostrada A22 del Brennero causa incidente: un morto e 5 feriti; Contromano in autostrada, lo schianto è tremendo: un morto e cinque feriti tra cui tre bambini; Tragedia sull'A22: auto contromano causa un morto e cinque feriti.

Contromano in autostrada, si schianta contro un'altra auto: un morto e 5 feriti. Tre bambini portati in ospedale in elicottero - Auto contromano sull'A22 si schianta contro un'altra vettura: il bilancio dell'incidente è di un morto e cinque feriti, di cui ... Riporta msn.com