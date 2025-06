Auto contro il guardrail terribile schianto sulla Statale | grave un uomo

Un incidente spaventoso sulla statale 42 di Darfo ha sconvolto la comunità: un'auto si è schiantata contro il guardrail, lasciando un uomo di 67 anni gravemente ferito. Trasportato d'urgenza in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza, la sua vita è ancora appesa a un filo. La scena, drammatica, solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e su come prevenire tragedie simili in futuro.

È stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza il 67enne rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale, avvenuto nella notte di sabato poco prima della mezzanotte, lungo la Strada Statale 42 nel territorio di Darfo. L'uomo era al volante di una Mercedes GLE. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Auto contro il guardrail, terribile schianto sulla Statale: grave un uomo

In questa notizia si parla di: uomo - statale - auto - guardrail

In fuga sulla statale a bordo del furgone rubato, bloccato dagli agenti: denunciato un uomo - Un'evasione drammatica ha avuto luogo lunedì 12 maggio lungo la Statale 16 Adriatica, dove un uomo a bordo di un furgone rubato è stato bloccato dagli agenti della Polizia Locale di Cesenatico.

INCIDENTE AUTONOMO MORTALE QUESTA NOTTE SULLA STRADA STATALE 121 ALL’ALTEZZA DELL’AUTOVELOX, IN DIREZIONE PATERNO’, NEL TRATTO CHE ATTRAVERSA MISTERBIANCO. UN UOMO, A BORDO DI UNA MOTO, E’ FINITO ADDO Vai su Facebook

Auto contro il guardrail, terribile schianto sulla Statale: grave un uomo; Furgoncino finisce contro guardrail sulla statale: un uomo perde la vita; Due auto si scontrano e finiscono contro il guard rail: feriti un uomo e una donna.

Auto contro il guardrail, terribile schianto sulla Statale: grave un uomo - È stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza il 67enne rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale, avvenuto nella notte di sabato poco prima della mezzanotte, ... Secondo bresciatoday.it