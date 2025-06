aumentano i morti per i raid iraniani su israele missili anche dallo yemen

La tensione tra Israele e Iran si intensifica, segnando una notte drammatica con un bilancio tragico che cresce di ora in ora. I raid missilistici provenienti dall’Iran e dallo Yemen colpiscono il cuore dello Stato ebraico, portando morte, dolore e una crisi sempre più urgente. La regione si trova sull’orlo di un nuovo conflitto aperto: non solo, i recenti attacchi pongono una sfida cruciale alla stabilità del Medio Oriente.

È salito a 13 il bilancio delle vittime nello Stato ebraico dopo un'altra notte segnata dalle sirene di allarme in tutto il Paese a causa degli attacchi missilistici iraniani, in risposta al massiccio attacco di Israele alla Repubblica Islamica. Tra le 13 vittime ci sono tre bambini, ha affermato il premier Benjamin Netanyahu in un comunicato stampa. Inoltre, si contano «nove feriti gravi, 30 con lesioni moderate e 341 feriti lievi». Non solo razzi dall'Iran: i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti da Teheran, hanno affermato di aver lanciato «diversi missili balistici ipersonici Palestine 2» contro Israele «nelle ultime 24 ore», nel corso di attacchi «coordinati con le operazioni condotte dall'esercito iraniano».