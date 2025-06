Aule studio? Utili anche la sera

potuto sfruttare appieno le risorse della città, come le biblioteche aperte fino a tardi, indispensabili per lo studio serale. Per rendere l’esperienza universitaria ancora più completa e flessibile, è fondamentale che Modena investa in spazi di studio accessibili anche dopo le ore diurne, offrendo agli studenti opportunità di crescita e successo senza limiti di orario.

Secondo Federica Venturoli il problema principale di Modena in quanto città universitaria riguarda gli orari delle biblioteche, che chiudono troppo presto. "Sono di Modena – racconta la studentessa – e vivo bene l’esperienza universitaria. Riesco a frequentare le lezioni senza problemi, mi trovo bene con i compagni di corso e, finora, i professori sono sempre stati disponibili. Conosco diverse persone che si sono trasferite qui, ma non hanno riscontrato particolari difficoltà e sono riuscite a trovare un alloggio in tempi relativamente brevi. Una pecca? A mio avviso, gli studenti avrebbero bisogno di biblioteche e aule studio aperte anche di sera e durante la notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Aule studio? . Utili anche la sera"

In questa notizia si parla di: aule - studio - utili - sera

“Sta scrivendo un libro”: Chico Forti ottiene il permesso di frequentare le aule studio del carcere - Chico Forti, il noto imprenditore e condannato all’ergastolo negli Stati Uniti, sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita tra le mura del carcere di Verona Montorio.

Il futuro dell’area della Piccola al centro della puntata de “Il sindaco risponde” in onda questa sera in diretta alle 19.30. Filo diretto di Mauro... Vai su Facebook

Aule studio? . Utili anche la sera; Chico Forti potrà frequentare le aule studio, starebbe scrivendo un libro; Aule studio diffuse e aperte anche di notte: Ancona sempre più città universitaria.

Roma, aule studio aperte anche di sera e nei giorni festivi: ecco dove si trovano

Lo riporta funweek.it: Nuova iniziativa da parte del comune di Roma: apertura delle aule studio anche di sera con tutti i comfort per gli studenti: tutti i dettagli E’ ufficiale: le aule studio a Roma saranno aperte ...