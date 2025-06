Attraversa i binari per raggiungere gli amici ma viene travolto da un treno | morto ragazzo di 19 anni

Una tragica fatalità scuote Cesate, Milano: un giovane di appena 19 anni perde la vita attraversando i binari per raggiungere i suoi amici. Un gesto istintivo che si è trasformato in un dramma irreparabile, lasciando una comunità sconvolta e domande senza risposta. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa triste vicenda e riflettere sull'importanza della sicurezza sui binari.

Un 19enne è morto nella serata del 14 giugno a Cesate (Milano) dopo essere stato investito da un treno. Sembra che il ragazzo stesse attraversando i binari per raggiungere alcuni amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: binari - raggiungere - amici - treno

Lavori di sistemazione del metrò, scale mobili, ascensori, binari dei tram che hanno quasi raggiunto il fine vita. Sarà un’estate di cantieri per i mezzi Atm che si rinnovano in occasione del periodo vacanziero con la città meno affollata. Quest’anno anche con l’o Vai su Facebook

Attraversa i binari per raggiungere gli amici ma viene travolto da un treno: morto ragazzo di 19 anni; Investito da un treno in stazione, morto ragazzo di 19 anni; Tragedia in stazione a Cesate, giovane morto investito dal treno.

Investito da un treno in stazione, morto ragazzo di 19 anni

Scrive milanotoday.it: Secondo una prima ricostruzione, stava attraversando i binari per aggiungere alcuni amici.