Attività aggiuntive | ritardo dei pagamenti col FIS cresce il malcontento di docenti e ATA

Il ritardo nei pagamenti attraverso il Fondo d’Istituto (FIS) per attività aggiuntive e progetti scolastici sta alimentando crescente insoddisfazione tra docenti e personale ATA. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, questa situazione ormai cronica si traduce in frustrazione e disagio, ponendo una sfida sia amministrativa che etica. È fondamentale trovare soluzioni rapide ed efficaci per ripristinare fiducia e motivazione nel mondo della scuola.

Con la fine dell’anno scolastico emerge il solito problema ricorrente: i ritardi nei pagamenti, attraverso il Fondo d’Istituto (Fis), per le attività aggiuntive e i progetti. Compensi esigui e versati con mesi di ritardo generano frustrazione e malcontento tra docenti e personale ATA. L’entità dei compensi per le attività aggiuntive e i progetti Il Fondo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

