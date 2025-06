Attivisti ' oltre 400 morti e 650 feriti in Iran'

L’Iran si trova al centro di un dramma umanitario senza precedenti, con oltre 406 vittime e 654 feriti causati dai bombardamenti israeliani, secondo Human Rights Activist. La gravità della situazione evidenzia quanto siano urgenti interventi internazionali per fermare questa escalation di violenza e garantire la tutela dei diritti umani. È fondamentale mantenere alta l’attenzione su questo conflitto che minaccia la stabilità regionale e internazionale.

Almeno 406 persone sono state uccise e 654 ferite dai bombardamenti israeliani in Iran. Lo sottolinea Human Right Activist, un'organizzazione per i diritti umani basata a Washington, secondo quanto riporta Sky News citando l'Ap. Il governo iraniano - ricorda il media inglese - non ha ancora pubblicato il numero complessivo delle vittime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net