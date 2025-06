Attenzione a nubifragi grandine e raffiche di vento | continua l' allerta gialla su novarese e Vco

Preparatevi a un weekend turbolento: nubifragi, grandine e raffiche di vento sono in agguato su Novarese e VCO, con l’allerta gialla che rimane attiva su gran parte del Piemonte. Secondo il bollettino ARPA, oggi pomeriggio si preannunciano rovesci e temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane alpina, potenzialmente estendendosi alle pianure in serata. Restate vigili e adottate le precauzioni necessarie per affrontare questa fase di maltempo.

Continua l'allerta gialla su gran parte del Piemonte e in modo particolare su novarese e Vco. Come da bollettino Arpa oggi pomeriggio, domenica 15 giugno, ci saranno rovesci e temporali sparsi sulla fascia montana e pedemontana alpina in possibile transito sulle pianure in serata, fenomeni.

Nuove piogge, resta allerta gialla in Piemonte - le pianure di Torinese, Vercellese e Novarese, l'Astigiano e il bacino del Belbo, dove avvisa nell'ultimo bollettino Arpa (Agenzia ... Da ansa.it