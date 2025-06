Attacco dell' Iran su Israele raid in varie città | sette morti tra cui un bambino di 10 anni 200 feriti e 35 dispersi sotto le macerie

Una notte di escalation tra Iran e Israele scuote la regione, con attacchi e raid che hanno causato vittime civili, feriti e spargimento di tensione. La guerra si diffonde, coinvolgendo anche Siria e Yemen, mentre le sirene risuonano in tutta la regione. La situazione è ormai una crisi senza precedenti, e il mondo guarda inquieto, chiedendosi come evolverà questa escalation di violenza. La pace sembra sempre più lontana.

Nuova notte di guerra tra Israele e Iran. Raffica di missili sullo Stato ebraico, decine sono caduti anche in Siria. Mentre i jet dell'Idf bombardano Teheran, i droni mirano 'a figure di spicco del regime'. Raid anche per uccidere un capo militare degli Houthi, Muhammad Abdel Karim al Ghammari, a Sanaa. Sirene udite anche ad Amman, in Giordania. La guida suprema dell'Iran Ali Khamenei "non è off limits". 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Attacco dell'Iran su Israele, raid in varie città : sette morti (tra cui un bambino di 10 anni), 200 feriti e 35 dispersi sotto le macerie

In questa notizia si parla di: iran - israele - raid - attacco

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

#Israele #Netanyahu annuncia di aver preso il controllo dei cieli dell'#Iran. In atto un nuovo massiccio attacco di #TelAviv: "#Teheran in fiamme, a fuoco depositi di carburante". L'Iran contrattacca e dice di aver colpito le centrali di rifornimento dei caccia. Raid Vai su Facebook

Attacco Israele all'Iran ultime notizie: raid sui siti nucleari. Teheran: "La punizione sarà dura". Trump: noi non coinvolti Vai su X

L’Iran attacca, Israele bombarda Teheran: un’altra notte di guerra. Cancellati i colloqui con gli Usa sul nucleare; Missili iraniani su Israele, raid israeliani in Iran; Morti e feriti per i missili iraniani su Israele. Trump: Usa se attaccati pronti a reagire con forza - Idf: colpite altre basi missilistiche nell' Iran occidentale.

Ondata di missili dall'Iran, Haifa e Tel Aviv nel mirino. Raid israeliano nello Yemen

Si legge su ansa.it: Bbc: sirene udite ad Amman, la Giordania chiude lo spazio aereo.