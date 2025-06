Attacco dell' Iran su Israele raid in varie città | dieci morti e 200 feriti Ci sono anche bambini tra le vittime

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano con un'ondata di attacchi notturni che ha sconvolto entrambe le nazioni. Dieci vite spezzate, tra cui bambini innocenti, e centinaia di feriti testimoniano la drammatica escalation del conflitto. Mentre le sirene antiaeree risuonano in tutto il paese, il mondo osserva con apprensione questa spirale di violenza che minaccia la stabilità regionale e oltre. La situazione rimane critica e richiede un'attenzione immediata.

Ondate di attacchi iraniani notturni contro Israele hanno ucciso almeno dieci persone, anche alcuni bambini, secondo i servizi di emergenza, dopo che le sirene antiaeree hanno costretto milioni di persone in tutto il Paese a rifugiarsi nei rifugi. Circa 200 le persone rimaste ferite. Nella regione centrale del Paese, almeno quattro persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono state uccise e circa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Attacco dell'Iran su Israele, raid in varie città : dieci morti e 200 feriti. Ci sono anche bambini tra le vittime

In questa notizia si parla di: dieci - israele - sono - bambini

Eurovision Song Contest: passa Israele, Austria e Lettonia. Ecco gli ultimi dieci artisti che volano in finale - Nella seconda serata dell'Eurovision Song Contest a Basilea, una competizione carica di emozioni, Israele, Austria e Lettonia si uniscono per portare i loro artisti in finale.

La dottoressa Alaa al-Najjar si trovava in ospedale, stava curando dei bambini. A casa, nella sua abitazione a Khan Younis, c’erano invece i suoi dieci figli. Un bombardamento israeliano l’ha rasa al suolo. Ne sono morti nove su dieci: Yahya, Rakan, Ruslan, J Vai su Facebook

Carità pelosa. Tajani prima fornisce le armi ad Israele che servono per massacrare le famiglie palestinesi Poi, in quanto ministro degli Esteri responsabile della fornitura di armi, per lavarsi la coscienza, ospita e cura l’unico superstite di 10 fratellini. E lo fa in fa Vai su X

Attacco dell'Iran su Israele, raid in varie città : dieci morti e 200 feriti. Ci sono anche bambini tra; Attacco dell’Iran su Israele, raid in varie città : dieci morti e 200 feriti; Gaza, Alaa aveva dieci figli e Israele gliene uccide nove.

Attacco dell'Iran su Israele, raid in varie città: dieci morti e 200 feriti. Ci sono anche bambini tra le vittime - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com