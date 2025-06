Attacco al quartier generale nucleare e al ministero della Difesa | Iran sotto assedio

In un clima di tensione crescente, le operazioni militari israeliane intensificano il loro sforzo contro il cuore dell'Iran. Dopo aver colpito con successo il quartier generale nucleare e il ministero della difesa, le Forze di difesa israeliane non abbassano la guardia. La guerra si fa sempre più aspra, e la posta in gioco è alta: la sicurezza regionale e il futuro di pace mondiale sono in bilico. Gli eventi si sviluppano rapidamente e richiedono attenzione immediata.

"Abbiamo attaccato il quartier generale nucleare. Il regime terroristico iraniano, invece, prende di mira i civili". Questo è quanto ha dichiarato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Efi Defrin. "Siamo al terzo giorno dell'Operazione 'Frecce del Nord'. Non fermeremo gli attacchi per un attimo. Gli aerei dell'Aeronautica Militare hanno continuato ad attaccare più di 80 obiettivi. Gli attacchi dell'Aeronautica Militare si basano su un piano metodico incentrato sul colpire gli impianti nucleari. Abbiamo attaccato il quartier generale nucleare del regime iraniano, oltre a siti di sviluppo e ricerca. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Attacco al quartier generale nucleare e al ministero della Difesa: Iran sotto assedio

In questa notizia si parla di: generale - quartier - nucleare - difesa

Mondiale per Club, inaugurata nel quartier generale della FIFA una mostra: tutte le 32 squadre in mostra - È stata inaugurata presso il quartier generale della FIFA a Zurigo una mostra dedicata al Mondiale per Club, che presenta tutte le 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus.

Israele ha lanciato nella notte una vasta operazione militare contro l’Iran, colpendo obiettivi strategici tra cui la capitale Teheran e siti legati al programma nucleare. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza special Vai su Facebook

"L'attacco di Israele all'Iran innesca una nuova guerra in Medio Oriente" titola il @FT l'edizione del fine settimana . Quasi interamente dedicata alla decisione del Governo israeliano di agire urgentemente in legittima difesa contro la esistenziale minaccia - resa - X Vai su X

Idf, colpito il quartier generale nucleare dell'Iran. Nuove esplosioni udite a Teheran; Esplosioni a Teheran, colpito il quartier generale nucleare; Iran-Israele, raid in corso su diverse zone di Teheran. Da venerdì 200 iraniani e 13 israeliani morti.

Israele-Iran, attacco al quartier generale nucleare e al ministero della Difesa di Teheran - Questo è quanto ha dichiarato il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), ... Segnala iltempo.it