Attacchi iraniani su Israele | 13 vittime tra cui tre bambini dichiara Netanyahu

L’atmosfera in Israele è ancora più tesa dopo gli attacchi iraniani che hanno portato a 13 vittime, tra cui tre bambini, e numerosi feriti. Netanyahu ha condannato con fermezza questa escalation di violenza, che ha scosso il Paese con sirene di allarme e attacchi missilistici. La situazione rimane critica e il rischio di nuove tensioni si intensifica. Ma quali sono le possibili conseguenze di questa escalation?

Tredici persone sono state uccise negli attacchi iraniani su Israele da venerdì scorso: lo ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu. Tra le 13 vittime ci sono tre bambini, ha affermato Netanyahu in un comunicato stampa. Inoltre, si contano "nove feriti gravi, 30 con lesioni moderate e 341 feriti lievi", dopo un'altra notte segnata dalle sirene di allarme in tutto il Paese a causa degli attacchi missilistici iraniani, in risposta al massiccio attacco di Israele alla Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacchi iraniani su Israele: 13 vittime, tra cui tre bambini, dichiara Netanyahu

