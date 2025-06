Attacchi Iran su Israelealmeno 10morti

Le recenti ondate di attacchi notturni dell'Iran contro Israele hanno sconvolto il Paese, con almeno 10 vittime, tra cui bambini, e oltre 200 feriti. Sirene d'allarme hanno costretto milioni di israeliani a rifugiarsi, mentre Tel Aviv e Gerusalemme sono state anch'esse colpite. La tensione cresce, e la situazione rimane critica: uno sguardo attento sui rischi di un'escalation futura.

7.50 Ondate di attacchi iraniani notturni contro Israele hanno ucciso almeno 10 persone, anche alcuni bambini.Le sirene hanno costretto milioni di persone in tutto il Paese AD andare nei rifugi. piĂą di 200 le persone rimaste ferite. Molte persone risultano disperse. L'Iran nelle ondate di attacchi ha colpito anche Tel Aviv e Gerusalemme. Gli attacchi iraniani hanno preso di mira tutto il Paese di Israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: attacchi - israele - iran - almeno

Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili - Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio.

MEDIO ORIENTE | Sono tre le persone morte e almeno 130 quelle ferite negli ultimi attacchi missilistici iraniani contro il centro di Israele e Gerusalemme ovest #ANSA Vai su Facebook

Dopo l'attacco lanciato ieri da Israele sull’Iran, Teheran contrattacca con tre ondate di lanci di missili balistici su tutto il Paese. Colpiti almeno sette siti a Tel Aviv, con alcuni feriti. Vai su X

Medioriente, raffica di missili dall'Iran su Israele: almeno 8 morti e 200 feriti. LIVE; Morti e feriti per i missili iraniani su Israele. Trump: Usa se attaccati pronti a reagire con forza - Media israeliani: almeno 10 morti e oltre 200 feriti dopo raid iraniani; Il secondo giorno di attacchi tra Israele e Iran.

Israele-Iran, notizie in diretta sulla guerra: Netanyahu: “Colpiremo ogni obiettivo degli ayatollah”, Idf: “Gaza ora fronte secondario”

Segnala fanpage.it: Iran, attacco in diretta e le ultime notizie in aggiornamento: serie di attacchi incrociati nella notte tra i due Paesi ...