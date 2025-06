Attacchi ed esplosioni a Teheran nuova pioggia di missili su Israele Trump | Possibile coinvolgimento degli Usa Sì a Putin mediatore

Una notte di tensione esplosiva tra Israele e Iran si consuma ancora, con Teheran che risponde agli attacchi israeliani lanciando decine di missili. La crisi si infittisce, mentre si ipotizza un possibile coinvolgimento degli USA e la mediazione di Putin. In un delicato equilibrio di potenze, la regione rischia di cadere in un nuovo ciclo di scontri senza fine. La situazione rimane critica e irrisolta.

Un'altra notte di scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì. Il ministro israeliano Katz: «Teheran sta bruciando». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Attacchi ed esplosioni a Teheran, nuova pioggia di missili su Israele. Trump: «Possibile coinvolgimento degli Usa. Sì a Putin mediatore»

teheran - attacchi - missili - israele

LIVE | Israele: ondata di attacchi contro l’Iran, colpiti siti nucleari e militari. Tel Aviv: «Uccisi il capo di Stato maggiore e la guida dei Pasdaran». Trump: «Teheran non può avere la bomba atomica» - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono nuovi picchi: attacchi mirati contro siti nucleari e militari, con il coinvolgimento di Tel Aviv e conseguenze drammatiche come la perdita del capo di stato maggiore e della guida dei Pasdaran.

Una nuova notte di guerra tra Israele e Iran ha provocato 13 vittime, tra cui tre bambini, e 380 feriti dopo una nuova ondata di missili lanciati da Teheran. Israele ha risposto con attacchi mirati contro obiettivi nucleari a Teheran, mentre i ribelli Houthi, sostenut

#Iran: "Utilizzeremo 2.000 missili nei prossimi attacchi contro #Israele", un numero di ben 20 volte superiore a quelli sinora lanciati. Lo riportano i media di Teheran

Decine di missili verso Israele. Trump: Iran e Israele devono concludere accordo. Ci sarĂ pace - Viceministro degli Esteri di Teheran: Non coopereremo piĂą come prima con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea); Missili iraniani su Israele, raid israeliani in Iran; Missili su Israele: 13 morti in tre giorni. Usa-Iran, veleni e provocazioni.

Nuovo attacco di Teheran: intercettati tutti i missili. Israele colpisce il quartier generale nucleare dell'Iran | La diretta - L'Aeronautica militare israeliana ha colpito nella notte nuovi siti missilistici in Iran, inclusi depositi e rampe di lancio nella regione occidentale del Paese. Riporta msn.com