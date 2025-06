Atp Stoccarda trionfa Fritz | Zverev battuto in finale

L’ATP di Stoccarda si chiude con un'inaspettata vittoria di Taylor Fritz, che supera in finale il favorito Alexander Zverev con un risultato di 3-6, 6-7 (0-7). Per il tedesco, ancora in attesa del suo primo trofeo sull’erba, resta la delusione di un’occasione sfumata dopo una settimana ricca di emozioni. Un duello che ha regalato spettacolo e suspense, lasciando gli appassionati desiderosi di scoprire cosa riserveranno le prossime sfide sul green.

(Adnkronos) – Il tedesco Alexander Zverev è stato battuto 3-6, 6-7 (0-7) dall'americano Taylor Fritz nella finale dell'Atp di Stoccarda. Il numero 3 del ranking mondiale dovrà aspettare ancora per vincere il suo primo torneo sull'erba. Il 28enne di Amburgo ha perso la finale undici giorni dopo la sua eliminazione al Roland Garros. Gli organizzatori avevano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

