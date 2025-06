Atp Stoccarda oggi la finale Zverev-Fritz | orario precedenti e dove vederla

Oggi a Stoccarda si decide il campione dell'ATP con la finale tra Alexander Zverev e Taylor Fritz. Due grandi talenti pronti a darsi battaglia in un match imperdibile, trasmesso in diretta e da non perdere. Scopri orario, precedenti e come seguire l’evento, perché questa finale promette emozioni indimenticabili e un rush di adrenalina!

(Adnkronos) – Ultimo atto dell'Atp di Stoccarda. Oggi, domenica 15 giugno, si gioca la finale del torneo tedesco tra Taylor Fritz e Alexander Zverev, numero 4 e numero 3 del ranking mondiale. L'americano arriva dal successo in semifinale contro il canadese Felix Auger-Aliassime, per 6-4 7-6 (7-5). Il tedesco ha invece regolato in semifinale l'altro . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

