ATP ‘s-Hertogenbosch 2025 Gabriel Diallo piega Zizou Bergs in finale

Il Libema Open 2025 di ‘s-Hertogenbosch si conclude con una spettacolare finale tra Gabriel Diallo e Zizou Bergs, regalando emozioni intense agli appassionati di tennis. Dopo due ore di battaglia tesa e combattuta, il canadese Diallo emerge vittorioso, conquistando il titolo ATP 250 sull’erba olandese. Una vittoria che consacra il talento emergente e promette grandi sfide nel panorama tennistico internazionale. La scena è pronta per nuove imprese sul campo!

I Libema Open 2025 di tennis, torneo combined di categoria ATP 250 per il comparto maschile, conoscono il nome del vincitore del tabellone di singolare: sull' erba outdoor di 's-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, il canadese Gabriel Diallo piega nell'ultimo atto il belga Zizou Bergs, sconfitto con lo score di 7-5 7-6 (8) dopo due ore di gioco. Nel primo set i servizi sono dominanti nei primi dieci game, nei quali non si registrano break point. Nell'undicesimo game, invece, Diallo si trova sotto 15-40 e deve annullare due palle break consecutive prima di salvarsi ai vantaggi. Nel dodicesimo game Bergs si porta sul 30-0, ma perde gli ultimi quattro punti giocati e subisce il break con cui il canadese incamera la prima frazione sul 7-5 in 53 minuti di gioco.