ATP Queen’s 2025 | i possibili avversari di Matteo Arnaldi turno per turno

L’ATP Queen’s 2025 si preannuncia come un torneo ricco di sfide emozionanti, con Matteo Arnaldi pronto a rappresentare l’Italia in un palcoscenico di élite sull’erba di Londra. Nell’entry list, i possibili avversari di Arnaldi si delineano per turno, dando vita a un percorso pieno di insidie e opportunità. Dall’esordio contro il difficile Holger Rune fino ai possibili scontri con grandi nomi, ogni match sarà decisivo per proiettare l’azzurro verso imprese memorabili.

Matteo Arnaldi sarà l’unico italiano al via del tabellone principale di singolare maschile degli HSBC Championships 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 che si giocherà da lunedì 16 a domenica 22 giugno sull’ erba outdoor del Queen’s Club di Londra, in Gran Bretagna. Esordio duro per l’azzurro, subito opposto al danese Holger Rune, numero 4 del seeding, mentre in caso di successo al secondo turno ci sarà il vincente della sfida tra il transalpino Gaël Monfils ed un qualificato, il cui nome si conoscerà quest’oggi, al termine dei match del tabellone cadetto. Negli eventuali quarti di finale l’azzurro potrebbe incrociare il ceco Jakub Menšík, testa di serie numero 8, mentre nel penultimo atto la sfida potrebbe essere contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1, o lo statunitense Ben Shelton, numero 6, mentre in finale l’avversario potrebbe essere uno tra lo statunitense Taylor Fritz, numero 3, ed il britannico Jack Draper, numero 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Queen’s 2025: i possibili avversari di Matteo Arnaldi turno per turno

In questa notizia si parla di: turno - queen - matteo - arnaldi

Matteo Arnaldi passa il primo turno a Ginevra Battuto Hugo Gaston 6-7, 6-4, 6-4 Vai su Facebook

Live Rinky Hijikata - Matteo Arnaldi - ATP, Londra: Punteggi & Highlights Tennis - 19/06/2024; Tennis, Queen's Club: Musetti batte De Minaur, Arnaldi elimina Humbert; Atp Queen's, i risultati degli italiani: Musetti e Arnaldi agli ottavi.

Atp Queen's, il tabellone: Arnaldi trova Rune, Alcaraz affronta Davidovich Fokina - A guidare il seeding c'è Alcaraz che affronterà all'esordio il connazionale Davidovich Fokina. Lo riporta sport.sky.it