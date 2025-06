ATP Halle 2025 | i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno

L’ATP Halle 2025 si prepara a regalare emozioni e sorprese, con Jannik Sinner pronto a riaffermarsi sul prato tedesco. Dopo una finale al Roland Garros che lo ha messo alla prova, il talento italiano affronta un cammino sfidante. Al suo debutto, Sinner incontrerà un avversario di rilievo, in un torneo che promette spettacolo e grandi emozioni. L’inizio sarà contro un...

Definitiva la composizione del tabellone dell’ATP 500 di Halle, che a partire da lunedì è destinato a segnare il ritorno sulle scene internazionali di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo difende la vittoria di un anno fa, ed è atteso al ritorno a pochi giorni di distanza dalla sconfitta in finale al Roland Garros, che lo ha segnato anche se l’atteggiamento, almeno nelle sue parole, sembra quello giusto per superarlo. L’inizio sarà contro un qualificato, e in questo senso è del tutto impossibile avere un vero quadro della situazione. I nomi, allo stato attuale delle cose, possono essere Benjamin Bonzi (Francia, 3-0), Li Tu (Australia, 0-0), Laslo Djere (Serbia, 2-2), Jesper de Jong (Paesi Bassi, 2-0), Nicolas Jarry (Cile, 2-1), Yannick Hanfmann (Germania, 2-0), Justin Engel (Germania, 0-0), Sebastian Ofner (Austria, 0-0 finto: è 1-0 per finale di Ortisei 2019). 🔗 Leggi su Oasport.it