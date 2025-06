Atletica Matteo Sioli vince nell’alto con 2.26 ai Campionati Italiani Societari di Brescia

A Brescia, l’atletica italiana brilla con Matteo Sioli che conquista il titolo nel salto in alto con 2.26, stabilendo il suo miglior risultato stagionale all'aperto. Nonostante un tentativo a 2.30 non andato a buon fine, il talento della Studentesca Milardi Rieti dimostra di essere in grande forma. La sfida tra i giganti continua, e il futuro promette emozioni ancora più grandi. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperanno le prossime imprese sulla pista!

Proseguono i Campionati di Società Assoluti di atletica a Brescia: nel salto in alto maschile Matteo Sioli (Studentesca Milardi RietiEuroatletica 2002) centra il personale stagionale outdoor con 2.26, poi sbaglia tre volte a 2.30, misura mai saltata in carriera finora. Alla piazza d’onore si accomoda Stefano Sottile (Atl. Virtus LuccaFiamme Azzurre), quarto classificato alle Olimpiadi di Parigi 2024: il piemontese commette tre errori a 2.24, fermandosi così a 2.18. Sale sul gradino più basso del podio Mohamed Mohammadu Rafeek (Libertas Unicusano Livorno), terzo a quota 2.09. L’azzurro, bronzo continentale indoor ad Apeldoorn, commenta al sito federale: “ Oggi ero convinto di poter saltare 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Matteo Sioli vince nell’alto con 2.26 ai Campionati Italiani Societari di Brescia

