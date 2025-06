atletica lorenza de noni corre gli 800 a cinque centesimi dal record italiano under 20

Lorenza De Noni continua a stupire nel mondo dell’atletica leggera. Il suo ultimo exploit al meeting Track Night Vienna la vede sfiorare il record italiano under 20 negli 800 metri, fermando il cronometro a 2’01’’48, a soli cinque centesimi di secondo dal primato di Daniela Porcelli. Con questa performance, la giovane promessa di Atletica Silca Conegliano si conferma una delle stelle emergenti più promettenti, pronta a scrivere nuove pagine di storia.

