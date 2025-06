Atletica Duplantis firma il record del mondo Iapichino sul podio in Diamond League Carmassi wow Warholm battuto

Stoccolma ha acceso la scena dell’atletica mondiale con emozioni da togliere il fiato: Duplantis fa storia, firmando un record del mondo impressionante nel salto con l’asta, mentre Iapichino conquista il podio in Diamond League e Carmassi stupisce con un primato italiano. Un pomeriggio di sfide epiche, vittorie memorabili e record che rimarranno nella memoria degli appassionati. Questa tappa si conferma come una delle più spettacolari della stagione!

A Stoccolma (Svezia) è andata in scena la settima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Pomeriggio estremamente spettacolare con il record del mondo di salto con l’asta siglato da Armand Duplantis, un paio di world lead davvero rimarchevoli, la sconfitta del norvegese Karsten Warholm sui 400 ostacoli, il primato italiano di Giada Carmassi sui 100 ostacoli, il secondo posto di Larissa Iapichino nel salto in lungo. RISULTATI DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA OGGI. SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Armand Duplantis era l’uomo più atteso della giornata di fronte al proprio pubblico e ha firmato il nuovo record del mondo: 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Duplantis firma il record del mondo. Iapichino sul podio in Diamond League, Carmassi wow, Warholm battuto

