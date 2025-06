atalanta investe 20 milioni su kossounou e punta ai primi quattro posti

L’Atalanta si prende la scena con un investimento da 20 milioni sul giovane Kossounou, rafforzando la sua ambizione di tornare tra le prime quattro in Serie A. Un messaggio forte, che rispecchia la volontà di competere ai massimi livelli e di trattenere i talenti più promettenti. Nel mercato, i nerazzurri sono al centro dell’attenzione, con nomi come Bellanova, Carnesecchi e Retegui che svelano il valore e l’interesse di grandi club italiani e internazionali.

L’Atalanta ha dato il primo segnale concreto sulle sue ambizioni investendo 20 milioni per il riscatto definitivo di Odilon Kossounou. Segnale chiaro sulle immutate volontà di restare una squadra da primi quattro posti in campionato. Un segnale che vale anche per il mercato in cui i nomi dei gioielli nerazzurri sono accostati a ogni possibile club italiano. Bellanova cercato da Napoli e Fulham, Carnesecchi dal Manchester United, Retegui da Juventus e Milan, Scamacca dalla Roma, Scalvini dal Napoli, Lookman ed Ederson da un po’ tutti i top team europei. La Dea non ha nessuna intenzione di vendere i propri gioielli, tanto meno di svendere: ci saranno cessioni solo di fronte a offerte veramente importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net