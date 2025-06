Astro Bot è uno dei successi più importanti di Sony degli ultimi anni rivela il capo dei PlayStation Studios

Astro Bot, una delle più grandi conquiste recenti di Sony, ha trasformato da semplice mascotte in icona del futuro di PlayStation. Il successo del gioco di Team Asobi ha catturato critici e giocatori, conquistando anche quattro premi prestigiosi. Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, lo ha definito un “successo clamoroso”. Ma quali sono le conseguenze di questa vittoria per l'ecosistema PlayStation? Entriamo nel dettaglio.

Astro Bot è passato da semplice mascotte a simbolo del futuro di PlayStation, visto che l’ultimo gioco di Team Asobi è riuscito ad imporsi come uno dei successi più importanti di Sony degli ultimi anni. Nello specifico, attraverso un aggiornamento ufficiale agli investitori, Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, ha definito il platform “ un successo clamoroso ”, capace di conquistare critica e pubblico e di vincere quattro premi ai The Game Awards 2024, incluso il prestigioso Game of the Year. Non si tratta solo di entusiasmo di facciata: il titolo ha venduto oltre 1,5 milioni di copie nelle prime nove settimane dal lancio su PS5, avvenuto a settembre 2024. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Astro Bot è uno dei successi più importanti di Sony degli ultimi anni, rivela il capo dei PlayStation Studios

In questa notizia si parla di: playstation - astro - successi - importanti

Ora anche gli apparecchi Android potranno emulare PlayStation 3, grazie alla prima app dedicata, basata su altri emulatori. Vai su Facebook

Astro Bot è uno dei “successi più entusiasmanti” di Sony negli ultimi anni per il boss dei PlayStation Studios; Astro Bot è il più entusiasmante successo recente per PlayStation, secondo Hermen Hulst; Astro Bot è il franchise più promettente di PlayStation: Sony conferma nuovi giochi in arrivo.

Astro Bot è uno dei “successi più entusiasmanti” di Sony negli ultimi anni per il boss dei PlayStation Studios - Nota: questo articolo contiene link di affiliazione per i quali IGN Italia potrebbe ricevere un compenso. Lo riporta informazione.it