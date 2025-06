ast e organici nuovo appello della cisl

La situazione del personale sanitario nell'AST di Ascoli diventa sempre più critica, con servizi al limite e turni scoperti che minacciano la qualità dell’assistenza. L'ultimo appello della CISL, guidato da Giorgio Cipollini, denuncia un quadro allarmante che richiede interventi immediati per invertire questa tendenza e garantire cure dignitose ai cittadini. È ormai evidente che senza azioni concrete, la crisi si aggraverà ulteriormente, compromettendo il futuro della sanità locale.

La situazione del personale sanitario nella Ast di Ascoli raggiunge livelli allarmanti anche per il 2025. A denunciarlo è Giorgio Cipollini (Cisl), che evidenzia una realtà ormai insostenibile, fatta di gravi disservizi, turni scoperti e condizioni lavorative al limite. "La gravissima carenza di personale, in particolare infermieristico, continua a generare disfunzioni organizzative che mettono a rischio la qualità dell’assistenza – afferma Cipollini –. Anche quest’anno l’Azienda è costretta a ricorrere a contratti con agenzie interinali per garantire i turni, dato che le 150 richieste di assunzione a tempo determinato, della durata di soli tre mesi, sono andate pressoché deserte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it