Assunzioni da concorso straordinario 2020 | novità e chiarimenti sulla graduatoria a esaurimento

Le assunzioni dal concorso straordinario 2020 stanno vivendo una vera rivoluzione grazie alle recenti novità del Decreto Scuola 2025. La trasformazione della graduatoria del concorso in una GaE garantirà un percorso di assunzione più chiaro e strutturato, favorendo l’immissione in ruolo progressiva di tutti i candidati idonei a partire dall’anno scolastico 2025/26. Scopriamo insieme le principali novità e i chiarimenti necessari per orientarsi in questa fase cruciale.

Il Decreto Scuola 2025 introduce novità per le assunzioni docenti, trasformando la graduatoria del concorso straordinario 2020 in una vera e propria GaE. Questo garantirà l’immissione in ruolo progressiva di tutti i candidati idonei a partire dall’anno scolastico 202526. Le novità del Decreto Scuola 2025 Il recente decreto-legge n. 452025, convertito nella legge n. 79 . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: novità - assunzioni - concorso - straordinario

Assunzioni Concorsi PNRR1 e PNRR2: graduatorie dei vincitori con soglia del 30% idonei, le novità del Decreto PA - I concorsi PNRR1 e PNRR2 per docenti di infanzia, primaria e secondaria introducono importanti novità con le graduatorie dei vincitori.

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO 2025 - Le graduatorie di merito del concorso Pnrr 1 scuola secondaria utili alle assunzioni dei docenti nell'anno scolastico 2025/26. Tutti i dettagli aggiornati. Vai su Facebook

Concorso straordinario 2020, idonei in ultima posizione per assunzioni dal 2025. Ma la loro graduatoria è ad esaurimento; Assunzioni docenti: novità per gli idonei dei concorsi PNRR e ordinari 2020; Immissioni in ruolo docenti 2025/26: ecco da quali GRADUATORIE, ordine e percentuale nella scuola secondaria.