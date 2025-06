Assopace Palestina replica a Bordoni | Profonda indignazione per parole provatamente e palesemente false

Assopace Palestina Valtellina e Archivio68 rispondono con fermezza alle accuse infondate di Stefano Luca Bordoni, definendo le sue parole come un’offesa gratuita e ingiustificata. La loro replica sottolinea il valore della solidarietà e del rispetto, ribadendo l’importanza di promuovere dialogo e comprensione in un momento delicato come questo. È fondamentale distinguere tra critica e strumentalizzazione, per non alimentare divisioni inutili e dannose.

Replicano in maniera decisa e dura Assopace Palestina Valtellina e Archivio68 alla nota del consigliere di minoranza di Berbenno Stefano Luca Bordoni che avea definito la manifestazione andata in scena ieri a Sondrio e denominata "Gaza non deve morire" come una "parata dell'odio". Palesi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Assopace Palestina replica a Bordoni: "Profonda indignazione per parole provatamente e palesemente false"

In questa notizia si parla di: assopace - palestina - bordoni - replica

Assopace Palestina replica a Bordoni: Profonda indignazione per parole provatamente e palesemente false.