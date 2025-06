Assolto dopo otto anni | imprenditore milanese ingiustamente accusato di frode per un caso di omonimia

Dopo otto anni di ingiusta battaglia legale, un imprenditore milanese è stato finalmente assolto, vittima di un errore giudiziario derivato da una confusione tra due aziende con nomi identici. Un caso che mette in luce quanto possa essere devastante un errore di identificazione e quanto sia fondamentale la precisione nelle indagini. Per rimanere aggiornati su storie come questa e altre notizie di attualità, abbonati a DayItalianews!

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine che ha sbagliato bersaglio. Doveva essere un processo per frode, ma l’errore di aver confuso due aziende con lo stesso nome ha portato un imprenditore dell’hinterland milanese davanti ai giudici di Trieste. A scatenare l’inchiesta era stata una serie di bonifici sospetti per 170?mila euro, attribuiti erroneamente alla sua società che opera nel settore energetico. Il vero conto corrente era di un’altra società. Durante il dibattimento è emerso che i pagamenti contestati provenivano in realtà da un conto bancario intestato a un’azienda fiorentina omonima, gestita da due residenti di Scandicci. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Assolto dopo otto anni: imprenditore milanese ingiustamente accusato di frode per un caso di omonimia

In questa notizia si parla di: frode - assolto - otto - anni

Imprenditore milanese finisce a processo per frode per colpa di un’omonimia: assolto dopo 8 anni - Un imprenditore milanese, ingiustamente coinvolto in un processo per frode a causa di una terribile omonimia, ha visto la sua innocenza riconosciuta dopo otto anni di battaglie legali.

Otto anni trascorsi a difendersi da un'accusa infondata, frutto di un errore grossolano che «Non sarebbe mai dovuto accadere». È la storia paradossale di un imprenditore milanese finito sotto processo per una maxi #frodefiscale da 170mila euro a causa di un Vai su Facebook

Borore, nessuna frode informatica: assolto l’ingegnere Vai su X

Imprenditore milanese finisce a processo per frode per colpa di un'omonimia: assolto dopo 8 anni; Truffa? No, Kafka: 8 anni a processo per colpa di una omonimia (e di pm distratti). “E i veri colpevoli restano impuniti”; Imprenditore accusato di frode fiscale assolto dopo 8 anni in tribunale. «Un caso di omonimia, bastava control.

Imprenditore milanese finisce a processo per frode per colpa di un’omonimia: assolto dopo 8 anni - Tuttavia, è risultato che la sua azienda è stata accusata per errore, in quanto a emettere i bonifici contestati era un’altra ... Scrive fanpage.it