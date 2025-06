Assisi d’estate punta sull’arte Visite guidate tutti i week end

Assisi d’estate si illumina di arte e cultura, offrendo visite guidate ogni fine settimana per immergersi nella bellezza storica della città. In occasione delle Giornate europee dell’archeologia, l’evento si arricchisce con suggestive visite notturne alla “Casa di Properzio”, un’esperienza unica che fuse passione, scoperta e magia. Un’occasione imperdibile per vivere Assisi sotto una luce nuova e affascinante. Non perdere questa straordinaria opportunità di avvicinarti al patrimonio artistico e archeologico del cuore dell’Umbria.

Per il periodo estivo si punta molto sull’ arte per attrarre e coinvolgere i visitatori, con speciali visite guidate tutti i week end promosse da Comune e Opera Laboratori, società che gestisce i musei civici. Oggi, in occasione delle Giornate europee dell’archeologia, la Soprintendenza dell’Umbria, con il Comune di Assisi e Opera Laboratori, propone invece speciali visite guidate notturne alla cosiddetta “ Casa di Properzio “, con apertura straordinaria dalle 20 a mezzanotte. Sarà l’occasione per scoprire la storia plurimillenaria di Assisi e le sue origini romane, accompagnati da archeologi ed esperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assisi d’estate punta sull’arte. Visite guidate tutti i week end

