Assemblea pubblica con l’Officina Trenino

Stasera alle 21, in piazza Bambinopoli, l’Officina Trenino 211 invita alla sua assemblea pubblica, ispirata dal manuale di resistenza urbana "Drago". Un'occasione per riflettere sui profondi mutamenti economici e sociali che attraversano la nostra città. La politica ha saputo guidare questi cambiamenti o si è limitata a favorire l’immobilismo? Partecipa anche tu per contribuire a leggere e plasmare il futuro della nostra comunità.

Prendendo spunto dalla presentazione di "Drago" manuale di resistenza urbana i responsabili del centro sociale autogestito Officina Trenino 211 promuovono alle ore 21 di oggi nella piazza Bambinopoli un'assemblea pubblica, quale strumento per leggere la città. Si vuole indagare sui profondi cambiamenti vissuti sia da un punto di vista economico che sociale. La politica è stata capace di guidare i mutamenti, oppure ha finito con il favorire la staticità se non il regresso Il libro: " Drago, Lotta e città - Manuale di resistenza urbbana ", nato dall'esperienza e dal confronto di chi vive quotidianamente il territorio.

