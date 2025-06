Assegnazioni provvisorie 2025 | ricongiungimento anche senza residenza del coniuge

Le assegnazioni provvisorie 2025 si avvicinano, e la novità più interessante riguarda il ricongiungimento familiare senza necessità di residenza del coniuge. Secondo la bozza del nuovo CCNI, i docenti potranno fare domanda di trasferimento anche senza aver aggiornato l’iscrizione anagrafica, facilitando così le pratiche di ricongiungimento. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararsi al meglio per questa importante occasione.

Nelle richieste di assegnazioni provvisorie non è sempre necessaria l’iscrizione anagrafica del coniuge nella nuova provincia. È quanto emerge dalla bozza del nuovo CCNI, che potrebbe confermare quanto già previsto dal contratto precedente. I docenti che intendono ricongiungersi a un familiare trasferito per motivi di lavoro potranno presentare domanda anche in assenza di residenza anagrafica . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

