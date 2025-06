Assegnazioni provvisorie 2025 la BOZZA del Contratto recepisce le deroghe per i docenti con vincolo In sospeso vincitori concorso PNRR

Le assegnazioni provvisorie 2025 si candidano a essere un tema caldo per i docenti: la bozza del nuovo CCNI introduce deroghe importanti, già previste nel contratto di mobilità, dedicate ai vincitori con vincolo in sospeso dal concorso PNRR. Un provvedimento che potrebbe cambiare le regole del gioco, offrendo nuove opportunità e chiarimenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa novità che farà discutere tutta la comunità scolastica.

La bozza ministeriale del CCNI per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie relativa al triennio 202526, 202627, 202728, ha recepito le deroghe già previste nel contratto Mobilità per i docenti con vincolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

