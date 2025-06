Assegnazioni provvisorie 2025 | bozza approvata vincoli eliminati per molti docenti tu rientri tra loro?

Se sei un docente in attesa di assegnazione provvisoria, questa potrebbe essere una svolta significativa per il 2025. La bozza del nuovo CCNI prevede importanti deroghe ai vincoli, aprendo nuove possibilità di mobilità e rientro tra i beneficiari. Tuttavia, resta ancora qualche incognita, soprattutto riguardo i vincitori del concorso PNRR1. La prossima riunione al Ministero sarà cruciale: scopriamo insieme cosa riserva il futuro!

La bozza del nuovo CCNI per il triennio 202528 include importanti deroghe ai vincoli per l’assegnazioni provvisorie, già previste dal CCNL. Manca però ancora una decisione chiara sull’inclusione dei docenti vincitori del concorso PNRR1. La prossima riunione al Ministero sarà decisiva per stabilire eventuali aperture Assegnazioni provvisorie: deroghe ai vincoli già recepite nella bozza Nella . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

