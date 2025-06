Assago città modello per l' impegno nella lotta al bullismo e al cyberbullismo con Assago nel Cuore

Assago si distingue ancora una volta come centro di sensibilizzazione e impegno contro il bullismo e il cyberbullismo, con il progetto "ASSAGO CITT224". L'incontro "Bullismo. Quando cadono le maschere al di là del muro del silenzio" ha segnato l'inizio di una campagna nazionale dedicata a sconfiggere ogni forma di violenza, dimostrando come la comunità possa fare la differenza nel costruire un futuro più sicuro e inclusivo per tutti.

