Ascolti TV sabato 14 giugno | Chi può batterci? vince ma senza brillare Laura Pausini non decolla

Il sabato sera del 14 giugno si conferma moderato, senza grandi exploit televisivi. Rai 1 domina con il game show di Marco Liorni, ma senza raggiungere picchi straordinari, mentre Laura Pausini e gli Azzurrini Under 21 offrono un intrattenimento di buon livello. La serata si conclude con numeri nell'ordine di pochi punti percentuale, lasciando spazio a domande sul futuro del prime time. Un quadro che invita a riflettere sulle tendenze e preferenze degli italiani.

La prima serata si chiude senza veri exploit: Rai 1 vince con il 13.7%, ma nessun programma sfonda. Benino Pausini e gli Azzurrini dell'Italia Under 21. Il sabato sera televisivo del 14 giugno non regala picchi d'ascolto: la prima serata si chiude infatti con numeri contenuti per tutte le reti generaliste. Rai 1 guida la classifica con il game show di Marco Liorni Chi Può Batterci?, che ottiene 1.724.000 spettatori e il 13.7% di share. Un risultato sufficiente per battere la concorrenza, ma ben lontano dai fasti del sabato sera. Su Canale 5, invece, Laura 30 World Tour con Laura Pausini si ferma a 1.

Ascolti tv sabato 14 giugno: Chi può batterci?, Laura 30 World Tour, Sapiens - Scopri gli ascolti tv di sabato 14 giugno 2025, tra emozionanti sfide e grandi classici. Quale programma ha conquistato il pubblico e ha registrato il maggior share? Dalla comicità di Chi può batterci? alla sorprendente narrazione di Sapiens, passando per le avventure di Laura 30 World Tour e i blockbuster di Italia 1.

