Ascolti TV | Sabato 14 Giugno 2025 A Chi Può Batterci basta il 13.7% per superare Laura Pausini 11.9% benissimo gli Azzurrini 10.9%

La serata televisiva di sabato 14 giugno 2025 ha visto sfide avvincenti tra programmi e sport: a trionfare è stato "Chi Può Batterci?" su Rai1 con 1.724.000 spettatori, superando Laura Pausini e gli Azzurrini. Un mix di intrattenimento e sport che dimostra come il pubblico si divida tra emozioni e spettacolo, mantenendo alta la sfida tra le reti. Ma chi ha conquistato il gradino più alto? Scopriamolo insieme.

Nella serata di ieri, sabato 14 giugno 2025, su Rai1 Chi Può Batterci? ha intrattenuto 1.724.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 Laura 30 World Tour ha raccolto davanti al video 1.344.000 spettatori con uno share dell’11.9%. Su Rai2 la partita degli Europei Under 21 – Slovacchia-Italia è la scelta di 1.510.000 spettatori pari al 10.9%. Su Italia1 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro ha radunato 852.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 587.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Sei giorni, sette notti totalizza un a.m. di 716.000 spettatori (5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 14 Giugno 2025. A Chi Può Batterci basta il 13.7% per superare Laura Pausini (11.9%), benissimo gli Azzurrini (10.9%)

In questa notizia si parla di: sabato - giugno - batterci - laura

Oroscopo Weekend | Sabato 7 e Domenica 8 Giugno 2025: Relax, emozioni e nuove intenzioni - Scopri le stelle del weekend 7-8 giugno 2025, un’occasione perfetta per rilassarsi, vivere emozioni intense e impostare nuove intenzioni.

BOOM Chi Può Batterci? torna in prima serata su Rai 1 Davide Maggio anticipa 3 dei personaggi famosi che giocheranno nel game show di Marco Liorni, al via sabato 7 giugno Vai su Facebook

Ascolti TV sabato 14 giugno: chi ha vinto tra Chi può batterci, Laura Pausini 30 World Tour e gli Europei Under 21; Ascolti tv del 14 giugno, Chi può batterci o il concerto di Laura Pausini; Stasera in tv (14 giugno), Marco Liorni non si vuole 'far battere' da Laura Pausini: la risposta di Rai 1.

Ascolti TV sabato 14 giugno: chi ha vinto tra Chi può batterci, Laura Pausini 30 World Tour e gli Europei Under 21 - programma di Rai1 con Marco Liorni, il concerto di Laura Pausini "Laura 30 World Tour" trasmesso da Canale5 ... fanpage.it scrive