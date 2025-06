Ascolti tv Chi può batterci batte Laura Pausini bene la partita degli U21

I dati sugli ascolti tv del 14 giugno rivelano un sorpasso sorprendente: "Chi può batterci?" su Rai 1 ha conquistato il pubblico, superando Laura Pausini. La vittoria si completa con la brillante performance della partita degli Azzurrini U21, che ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori. Nel pomeriggio, Canale 5 ha invece dominato, eclissando la Rai. Un quadro di competizione che conferma come il pubblico scelga sempre più con saggezza.

Rai 1 con Chi può batterci? ha vinto gli ascolti tv del 14 giugno, bene anche la partita degli Azzurri U21. Ma nel pomeriggio Canale 5 ha eclissato la Rai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, Chi può batterci batte Laura Pausini, bene la partita degli U21

In questa notizia si parla di: ascolti - batterci - batte - laura

Ascolti tv sabato 7 giugno: Chi può batterci?, Pooh, noi amici per sempre, Sapiens - Sabato 7 giugno 2025 ha regalato una serata ricca di emozioni e grandi ascolti televisivi. Tra i programmi più seguiti, spiccano "Pooh, noi amici per sempre" su Canale 5 e "Chi può batterci?" su Rai 1, che hanno catturato l’attenzione di milioni di telespettatori.

Ascolti Tv: Liorni batte Pausini. Cresce Gomez. Bene 4 di sera Weekend e In Onda; Ascolti tv del 14 giugno: tutti i dati; Ascolti TV | Giovedì 22 Dicembre 2022. La Fortuna di Laura (16%) batte In Vacanza su Marte (12%). In 3,48 mln per la Meloni da Vespa (17.5%).

Ascolti tv del 14 giugno, Chi può batterci? o il concerto di Laura Pausini - Chi ha vinto nella sfida degli ascolti del 14 giugno: in gara “Chi può batterci? Lo riporta dilei.it