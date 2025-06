ascolti tv 15 giugno 2025

Scopri i numeri sorprendenti degli ascolti TV della prima serata di domenica 15 giugno 2025. Analizziamo insieme le performance delle principali reti italiane, svelando tendenze e preferenze del pubblico in un settore sempre più competitivo. Preparatevi a immergervi nei dati ufficiali, che ci aiutano a capire meglio cosa ha catturato l’attenzione degli italiani quella sera. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli ascolti del 15 giugno 2025.

Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di domenica 15 giugno 2025. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice. Ascolti TV prima serata – Domenica 15 giugno 2025. Analisi della serata. Dati Auditel Ascolti TV del 15 giugno 2025. Ascolti TV prima serata – Domenica 15 giugno 2025. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Domenica 15 giugno: Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Màkari St 3 Rai 2 La Casa dei Misteri Rai 3 Report Rete 4 ZONA BIANCA Canale 5 LA NOTTE NEL CUORE Italia 1 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 – PSG – ATLETICO MADRID LA7 50 volte il primo bacio TV8 F1 – Stagione 2025 – GP Canada (Live) NOVE Little Big Italy Analisi della serata.