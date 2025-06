ASCOLTI TV 14 GIUGNO 2025 | LE EMOZIONI DI SLOVACCHIA-ITALIA TRA CHI PUÒ BATTERCI E LAURA 30 WORLD TOUR

Sabato 14 giugno 2025 ha regalato emozioni e sorprese nella tv italiana. Tra il calcio tra Slovacchia e Italia, che ha acceso gli animi degli appassionati, e il grande ritorno di Laura nel suo World Tour 30, la serata si è rivelata ricca di contenuti coinvolgenti. Scopri gli ascolti di ieri e come sono andate le principali trasmissioni: un bilancio di un weekend estivo all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento.

ASCOLTI TV 14 GIUGNO 2025 • Sabato •. Gli ascolti tv di sabato 14 giugno 2025 di una serata estiva tra Chi Può Batterci e Laura World Tour 30. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Edizione Straordinaria – x Tg1 – x UnoMattina Weekly (09:06) – x Buongiorno Benessere – x Linea Verde Discovery + Linea Verde Illumina Sport – x + x Linea Verde Italia – x Tg1 – x Linea Blu – x Passaggio a Nord Ovest – x A Sua Immagine – x + x Musica Mia + Linea Blu Discovery – x + x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Chi Può Batterci? – x TC – x G – x O – x Chi Può Batterci? – x Un Amore in Fondo al Mare – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x X-Style – x I Viaggi del Cuore – x Le Storie di Melaverde – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Tradimento – x Verissimo: Le Storie – x Verissimo: Le Storie – x Il Weekend di Caduta Libera – x Il Weekend di Caduta Libera – x Tg5 – x Striscia La Notizia – x Laura 30 World Tour – x TC – x G – x O – x Laura 30 World Tour – x Tg5 – x Le Indagini di Hailey Dan + Punti di Vista – x + x Che Todd Ci Aiuti – x Bellissima Italia – x Tg2 Speciale – x Tg Sport – x Italia Green – x Cook40 – x Tg2 – x Tg2 Weekend – x Squadra Speciale Cobra 11 – x Storie di Donne al Bivio Weekend – x + x Tg2 Speciale – x Europei di Scherma – x Tg2 – x Rai Sport – x U21 Slovacchia-Italia – x U21 Slovacchia-Italia – x Eroici! + Tg2 Storie – x + x The Looney Tunes Show – x The Middle – x + x + x The Big Bang Theory – x + x Due Uomini e 12 – x + x + x Studio Aperto – x Sport Mediaset – x + x Mondiale per Club Show – x I Simpson – x Person of Interest – x Person of Interest – x Sport Mediaset Sera – x Studio Aperto – x Studio Aperto MAG – x