Ascoli Calcio | Passaggio di proprietà e nuovi progetti per la stagione 2023-24

L’Ascoli si avvicina al fatidico passaggio del testimone, dall’attuale proprietà ai nuovi acquirenti, che vedrà il ritorno in società di Bernardino Passeri e suo figlio Andrea. La prossima settimana potrebbe essere quella che, salvo imprevisti, vedrà formalizzata dal notaio la cessione del 100% delle quote azionarie ancora in mano alla Ferinvest Srl della famiglia Pulcinelli. La ristrutturazione dell’organigramma societario e del settore tecnico prenderanno fattivamente il via soltanto a seguito dell’ultimazione delle pratiche burocratiche necessarie per completare il cambio alla guida del Picchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net