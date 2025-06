Artisti di strada a Terni ecco le venticinque piazzole d’arte sparse per la città | la mappa

A Terni, la vivace scena degli artisti di strada prende vita in venticinque piazzole d'arte distribuite per tutta la città, creando un mosaico di musica, spettacoli, e meraviglie. Da cantanti a giocolieri, da maghi a fachiri, questa iniziativa trasforma le strade in un palcoscenico a cielo aperto. Grazie al regolamento di Palazzo Spada e al registro dedicato, l’arte di strada si inserisce armoniosamente nel tessuto urbano, regalando emozioni e colore ai cittadini.

Una città per cantare, suonare, fare spettacoli di giocoleria, ammirare maghi, fachiri e chissà cos'altro. In poche parole, artisti di strada. A Terni. Palazzo Spada ha infatti promosso non solo un regolamento per "normare" questo genere di attività, ma anche un registro al quale gli artisti.

