Arriva l' estate | la mappa delle piscine aperte a Monza e in Brianza

Arriva l’estate, il sole splende e le temperature salgono: quale modo migliore per rinfrescarsi e divertirsi in città? Se anche tu vuoi combattere la calura senza allontanarti da Monza e dalla Brianza, scopri la nostra mappa delle piscine aperte. Dai una sbirciata alle migliori opzioni per un tuffo ristoratore e spensierato, e preparati a vivere un’estate all’insegna del relax e del divertimento!

Arriva la bella stagione, arriva il caldo, e allora non c'è niente di meglio per chi rimane in città di fare un tuffo in piscina. Per combattere la calura divertendosi. Ecco quindi una mappa con le piscine aperte a Monza e in Brianza. Piscina di Triante in via Pitagora A Monza piscina la.

A Monza piscina la comunale Triante, in via Pitagora, ha due piscine esterne, una da 25 metri e l'altra per i bambini, è dotata di un solarium immerso nel verde dove prendere il sole o rilassarsi.