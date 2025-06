Arriva in piazza della Vittoria Symphony of caos lo show tra techno e sinfonica che sta incantando il mondo

Unite il potere delle orchestre classiche con l’energia della musica elettronica in un evento epico che sta catturando il cuore di tutti. Dopo il successo del 105 Summer Festival, Piazza della Vittoria si trasforma in un palcoscenico futuristico per “Symphony of caos - Futureland”, uno spettacolo innovativo che promette di riscrivere le regole dell’intrattenimento live. Non perdere questa straordinaria fusione di arte e tecnologia: l’esperienza ti lascerà senza fiato e pronto a sognare ancora più in grande.

Dopo il 105 Summer Festival di venerdì 20 giugno, piazza della Vittoria ospita un'altra serata di grande musica. Sabato 21, per la prima volta a Genova, sbarcherà “Symphony of caos - Futureland”, lo show che fonde musica sinfonica, tecnologia avanzata e narrazione visiva in un’esperienza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Arriva in piazza della Vittoria “Symphony of caos”, lo show tra techno e sinfonica che sta incantando il mondo

-6 giorni all'incredibile show musicale di DJ #ASCO in Piazza della Vittoria Ci si becca il prossimo fine settimana. Non mancate! 21-06-2025 Piazza della Vittoria Ingresso gratuito https://visitgenoa.it/it/symphony-caos-futureland… Pagina web uf - X Vai su X

Genova si prepara a salutare l'inizio dell'estate con due eventi di musica in piazza della Vittoria, a ingresso gratuito. Sabato 21 giugno, per la prima volta a Genova, sbarcherà "Symphony of caos-Futurland" Vai su Facebook

