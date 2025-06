Arretium Cup 2025 | finali e premiazioni con Francesco Graziani

L’attesa è finita: l’Arretium Cup 2025, giunta alla sua tredicesima edizione, si prepara a regalare emozioni indimenticabili con le finali e le premiazioni. Dopo tre giorni di sfide intense sui campi degli impianti "Luciano Giunti", protagonisti i giovani talenti under 12 e under 13 provenienti da tutto il mondo. Ora, è il momento di scoprire chi salirà sul podio e scriverà il proprio nome nella storia di questo prestigioso torneo internazionale.

di Andrea Lorentini L'edizione 2025, la tredicesima in totale, dell' Arretium Cup è pronta a vivere la giornata conclusiva. Sono, infatti, in programma oggi le finali del torneo internazionale giovanile riservato alla categoria under 13 (dilettanti) e under 12 professionisti. Sono state 36 le formazioni ai nastri di partenza per una tre giorni che ha visto in piena attività gli impianti "Luciano Giunti" di via del Verrocchio, di Santa Firmina, de Le caselle e dello Sporting Club Chiassa. Da ricordare che in occasione delle finali tornerà anche il progetto della "partita applaudita" promosso dall'associazione "Toscana Fair Play".