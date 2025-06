Arrampicata sportiva Yufei Pan vince il boulder di Coppa del Mondo a Berna | che sfida con Schalck e Anraku

Il vice campione asiatico si è affermato con determinazione, dimostrando talento e tenacia in una gara emozionante. Yufei Pan ha conquistato il suo primo trionfo in carriera sulla scena internazionale, battendo avversari di altissimo livello come Schalck e Anraku. La sua vittoria a Berna non è solo un risultato, ma l’inizio di un percorso promettente nel mondo dell’arrampicata sportiva.

Il cinese Yufei Pan ha vinto la gara di boulder valida per la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva andata in scena sulla parete di Berna (Svizzera). L’asiatico ha prevalso con il riscontro di 84.2 al termine di un’ intensissima sfida con il francese Mejdi Schalck (84.1) e il giapponese Sorato Anraku (83.7), festeggiando così il suo primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Il vice campione asiatico si è regalato una bella gioia dopo i quinti posti ottenuti nell’ultimo mese tra il lead di Wujiang e il boulder di Praga, mentre Schalck non è riuscito a bissare l’affermazione ottenuta settimana scorsa in Cechia ma conferma una continuità di risultati superlativa in questa specialità tecnica che assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (già quinto a Keqiao, secondo a Curitiba e sesto a Salt Lake City). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva, Yufei Pan vince il boulder di Coppa del Mondo a Berna: che sfida con Schalck e Anraku

In questa notizia si parla di: arrampicata - sportiva - yufei - boulder

Arrampicata sportiva: molto bene Camilla Moroni nelle qualificazioni del boulder a Curitiba - Camilla Moroni brilla nelle qualificazioni del boulder a Curitiba, segnando un inizio promettente per la tappa della Coppa del Mondo 2025.

Olimpiadi Parigi 2024 LIVE: arrampicata sportiva giorno 1, Boulder Maschile & Speed Femminile; Tanti azzurri tra gli atleti top presenti al Milano Climbing Expo 2020; Annunciati i protagonisti del Rock Master 2022.

Arrampicata sportiva, doppio appuntamento di Coppa Europa Boulder e Speed - Mentre i Senior sono impegnati nella Coppa del Mondo Boulder a Berna, i giovani sfidano l’élite euro ... Come scrive 9colonne.it