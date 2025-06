Armato di coltello tenta rapina in farmacia ma viene messo in fuga

abitanti, che hanno dimostrato grande coraggio nel difendere la propria comunità. Un episodio che mette in luce l’importanza di una risposta pronta e unita contro la criminalità, rafforzando il senso di sicurezza e solidarietà tra i cittadini di Aversa.

Un nuovo episodio di criminalità ha scosso la città di Aversa: un uomo armato di coltello ha tentato una rapina alla farmacia “Foglia” in viale Kennedy. Il malvivente ha cercato di fare irruzione all’interno dell’attività, ma è stato messo in fuga dall’immediata reazione del personale e dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Armato di coltello tenta rapina in farmacia ma viene messo in fuga

