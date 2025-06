armato di coltello minaccia di morte la dipendente del bar

Una scena da brivido si è consumata nella notte di domenica 15 giugno in un bar di via Ostiense, quando un uomo armato di coltello ha minacciato di morte una dipendente. L'irruzione improvvisa, avvenuta intorno alle 3 del mattino, ha scatenato il panico tra clienti e personale. La questione ora è sotto indagine: cosa si cela dietro questa grave intimidazione?

Armato di coltello ha minacciato di morte la dipendente di un bar. Paura in un esercizio commerciale di via Ostiense, quando un esagitato ha fatto irruzione intorno alle 3 di domenica 15 giugno. Secondo quanto appreso, un uomo - di origini straniere - con la lama in pugno ha inveito contro la. 🔗 Leggi su Romatoday.it