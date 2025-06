Armand Duplantis galattico | record del mondo senza limiti il sigillo più bello a Stoccolma

Armando Duplantis, il talento galattico delle pedane, continua a scrivere storia con ogni salto. La sua ultima impresa a Stoccolma, davanti ai tifosi di casa nella settima tappa della Diamond League, ha strapazzato il record del mondo, consolidando la sua posizione di predestinato assoluto. Un vero mostro sacro dell’atletica, capace di incantare con eleganza e tecnica superiore, dimostrando che i limiti sono solo un concetto da superare. E così, il suo nome si aggiunge alla leggenda...

Siamo di fronte a un mostro assoluto, un talento formidabile e leggendario, un fuoriclasse come ne nascono pochi in un secolo, un predestinato assoluto che regala sempre meraviglie e che incanta per la classe, l’eleganza, la leggiadria, l’agone, la tecnica che esibisce in ogni sua uscita. Armand Duplantis vola sempre più in alto e a Stoccolma, di fronte al pubblico di casa nella settima tappa della Diamond League, ha ritoccato il già suo record del mondo di salto con l’asta, offrendo un vertiginoso balzo da 6.28 metri. Dopo non aver tentato l’impresa tre giorni fa a Oslo, il Campione Olimpico ha tenuto il cioccolatino per il pomeriggio nella capitale del suo Paese, tra l’altro rendendosi protagonista di un percorso netto: 5. 🔗 Leggi su Oasport.it